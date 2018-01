El partido gubernamental de Zimbabue cesa a once parlamentarios alineados con Grace Mugabe

La Unión Nacional Africana de Zimbabue - Frente Patriótico (ZANU-PF), el partido gubernamental zimbabuense, ha decidido cesar a once parlamentarios integrados en la facción G40, que respaldaba a la ex primera dama Grace Mugabe, según ha informado el diario 'Zimbabwe Daily'.

Entre los cesados figuran varios exministros y ex secretarios de Estado, como es el caso de Walter Mzembi, Samuel Undenge, Paul Chimedza, Makhosini Hlongwane, Anastancia Ndhlovu, Tapiwanashe Matangaidze.

El cese de los once parlamentarios fue anunciado el jueves en la Asamblea Nacional por la vicepresidenta de la cámara legislativa, Mabel Chinomona, tras ser recibida una carta en la que ZANU-PF solicitaba su destitución.

"Deseo informar a la cámara de que ZANU-PF me ha notificado que estos parlamentarios han sido cesados como miembros del partido y, por tanto, ya no representan los intereses del partido en el Parlamento con efecto desde el 10 de enero de 2018", ha afirmado Chinomona.

El parlamentario opositor Nelson Chamisa, representante del Movimiento por el Cambio Democrático, ha argumentado tras el anuncio de la vicepresidenta de la cámara que los partidos no deben buscar ser "vengativos" con sus facciones. "Estamos en una nueva época y eso requiere que continuemos con el proceso nacional de reconciliación, no solo en ZANU-PF sino también en los partidos de oposición", ha señalado. "No podemos reencontrarnos con el mundo si nos reencontramos con nuestro propio país y los partidos políticos empiezan a perseguir a personas de otra generación", ha declarado, en referencia a la facción de parlamentarios leales a Grace Mugabe.