Un "ataque terrorista" al Parlamento británico deja una docena de heridos y una fallecida

Los testigos cuentan haber observado a un hombre con un cuchillo dentro de los límites del edificio parlamentario, mientras que el periodista Quentin Letts describió haber visto a un "agente de la seguridad disparar contra un hombre que había atacado a un policía".

"Tenía algo en la mano. Parecía un palo, o algo corto, y fue desafiado por un par de policías vestidos con chaqueta amarilla. Uno de ellos cayó al suelo y pudimos ver al hombre que iba de negro moviendo su brazo de una manera que sugería que estaba apuñalando o golpeando al policía", explica, en declaraciones recogidas por The Guardian.

Entonces, después de que el agresor saliese corriendo hacia la entrada, y el otro agente pidiese ayuda, "tras ignorar las advertencias, le dispararon dos o tres veces y cayó al suelo".

ATROPELLO MÚLTIPLE EN EL PUENTE DE WESTMINSTER

Casi al mismo tiempo, un conductor atropelló a un grupo de personas que caminaba por el Puente de Westminster, por lo que la Policía se haya investigando si este suceso forma parte de un ataque coordinado y vinculado al primero.

Como consecuencia del atropello múltiple, una mujer ha fallecido.

Mientras tanto, las autoridades han acordonado la zona y han calificado el suceso como un "ataque terrorista".

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise