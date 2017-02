Una pareja homosexual es invitada a abandonar un restaurante de comida rápida

Kristeen Ferencz se encontraba junto con su pareja y un familiar en un restaurante de una cadena de comida rápida. La joven ha denunciado en los medios de comunicación como después de darle un beso a su novia, una empleada de la limpieza del local se les acercó para recriminarles el acto.

"Me di cuenta de que esta mujer nos rodeaba a nuestro alrededor, y mientras besaba mi novia en la mejilla, ella vino y nos dijo que no era adecuada, y dio a entender que nos fuéramos", ha afirmado la joven a Metro. “Me di la vuelta y le pregunté, ¿eres homófobo?, aunque ella no respondió”, cuenta en el citado medio.

Tras este suceso, el restaurante se ha puesto en contacto con la adolescente, aunque en ningún momento se han disculpado: “ellos nos llamaron hace un par de días diciendo que iban a hablar con la limpiadora, pero aun así seguimos discriminados, no nos parece suficiente. Queremos una disculpa”.