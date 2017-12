La acción humanitaria, sobrepasada por la proliferación de conflictos y la dejación de los estados

En 2016 hubo una cifra récord de fondos destinados a la ayuda humanitaria pero el 40% de las necesidades no se cubrieron La ayuda humanitaria española registró un ligero aumento aunque ha experimentado una caída del 90% respecto a su nivel máximo

No obstante, este crecimiento es inferior al registrado en los tres años anteriores, cuando fue del 12, el 21 y el 18 por ciento, respectivamente. Además, ha incidido Rey durante la presentación del informe, esta cantidad no ha sido suficiente "para satisfacer las necesidades de los llamamientos" formulados por la ONU. Según ha precisado, "las necesidades no cubiertas aumentaron en 2016 y llegaron al 40 por ciento".