El paso del huracán 'Irma' por Barbuda deja un muerto y causa daños al 95% de las viviendas de la isla

El paso del huracán 'Irma' por Barbuda ha dejado al menos un muerto y ha causado daños en alrededor del 95 por ciento de las viviendas de la isla, según ha confirmado este miércoles el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, quien ha confirmado que la víctima mortal es un niño.

En una entrevista concedida a la cadena de televisión local ABS tras sobrevolar la isla, Browne ha dicho que lo que ha visto es "desgarrador" y "absolutamente devastador", agregando que "de forma preliminar, la destrucción en Barbuda no tiene precedentes".

"La isla está literalmente en el agua, lo que es en sí mismo una amenaza en términos de enfermedades transmitidas por mosquitos", ha manifestado, añadiendo que el coste de las reparaciones "no sería menor a 150 millones de dólares (unos 126 millones de euros)".

"No es una exageración. Es la destrucción total, Barbuda ahora mismo es un conjunto de escombros", ha dicho, resaltando que "en las próximas 18 horas se va a movilizar una cantidad sustancial de recursos para enviarlos a la isla y dar un alivio temporal".

Browne ha destacado que la situación "no tiene precedentes debido al tipo de tormenta", argumentando que 'Irma' "podría ser fácilmente el huracán más potente en recorrer el Caribe, y es extremadamente desafortunado que Barbuda estuviera en su camino".

"Creo que aquellos que puedan encontrar alojamiento en Antigua deben hacerlo, independientemente de 'José'. No diría que es obligatorio en este momento. Si 'José' amenaza Antigua y Barbuda no habría otra elección que evacuar. Hacer otra cosa es ponerse en peligro", ha indicado.

Así, ha reiterado que "Barbuda es prácticamente inhabitable", detallando que "no hay agua, no hay teléfono, no hay nada". "El agua y la comida es algo que solucionaremos mañana, haremos todo lo humanamente posible", ha agregado.