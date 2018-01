Las mujeres inmigrantes en Libia se ven obligadas a ser "invisibles" para sobrevivir

Ocultan su raza, lengua y religión para no acabar en manos de la Policía o las mafias y sometidas a abusos sexuales

El estigma de la prostitución va más allá de una anécdota callejera. "Algunos caseros no quieren alquilar sus casas a mujeres y los pocos que lo hacen realizan controles diarios para comprobar que no has convertido la casa en un burdel", relata una eritrea de 28 años que sigue en Libia.

Esta falta de libertad también limita el acceso a la sanidad de las inmigrantes. Según 4Mi, los hospitales públicos de Libia no admiten inmigrantes y las clínicas privadas suelen negarse a tratarles por miedo a no cobrar o a enfermedades infecciosas. "No puedo ir a un hospital porque no me curarán y llamarán a la Policía para que me arreste. Cuando estoy enferma pido a alguien que me compre medicamentos", dice una nigeriana de 26 años.