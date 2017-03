El ex director de Inteligencia: "Nunca existió una orden de escucha contra Trump"

"No ha existido tal actividad, ni contra presidente alguno, ni contra presidente electo alguno, candidato o campaña", ha declarado hoy en el programa Meet the Press, de la cadena NBC.

Clapper negó incluso los rumores de algunos analistas sobre la posibilidad de que Obama hubiera ordenado el 'pinchazo' tras recibir la aprobación de un tribunal basándose en la doctrina FISA (Acta Judicial para la Vigilancia de Inteligencia Extranjera). " Puedo negar esa información. Nunca existió una FISA, al menos que yo sepa", ha añadido.

De igual modo se ha pronunciado el ex secretario de Prensa de Obama, Josh Earnest, quien ha explicado a la cadena ABC que es imposible que un presidente pueda ordenar sin el permiso de un tribunal una escucha telefónica. "Es posible que le resulte sorprendente a Trump, pero un presidente no puede ordenar que 'pinchen' a un ciudadano estadounidense de manera completamente unilateral", ha dicho.

INVESTIGACIÓN DEL CONGRESO

Este domingo, Trump ha solicitado al Congreso que investigue si su predecesor "abusó de sus poderes ejecutivos" en 2016 en el marco de las pesquisas sobre las conexiones entre el círculo interno del magnate y oficiales rusos.

Trump escribió ayer en su cuenta de Twitter que Obama, había ordenado que pincharan su teléfono en la Trump Tower de Nueva York un mes antes de su victoria electoral el pasado noviembre. El presidente estadounidense parecía estar citando una información aparecida en el medio ultraconservador Breitbart.

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy!