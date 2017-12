Uno de cada tres internautas es un niño pero sigue sin haber medidas suficientes para protegerlos

Además de los riesgos a los que se enfrenta los niños, como el acoso, también existe el riesgo de dejar atrás a quienes no tienen acceso

Jessica es uno de los numerosos niños y adolescentes que han sido víctimas de estos abusos. A esta adolescente brasileña de 17 años le quitaron el móvil y compartieron algunas fotos privadas en las redes sociales. "Cuando regresé a la escuela todo el mundo me miraba fijamente. Todos se reían de mí. Pensé que no podría superarlo", ha explicado a UNICEF.

En el caso de Diyanah, una niña de Malasia de 16 años, fue víctima de ciberacoso después de que un hombre de 30 años la convenciera para conocerla en persona tras agregarla como amiga en una red social. "Tenía 13 años. Me pidió que entrase en su casa. Primero me negué, pero él me engatusó y terminé entrando. Me pidió que me quitase la ropa, pero yo no quería. Era muy persistente y finalmente cedí. Era la primera vez y sí, mantuvimos relaciones sexuales", relata.