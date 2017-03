Evangelina, la mujer que resurgió del lodo en Perú

Evangelina fue la protagonista de un momento dramático y milagroso en Perú, una imagen que ha quedado en la retina de todos sobre las inundaciones que están asolando el país andino.

En las imágenes se ve cómo la mujer emerge de entre el lodo y los escombros de la riada provocada por las inundaciones. Tambaleándose y totalmente cubierta de barro consigue ponerse a salvo. Días después Evangelina ha contado cómo fueron esos momentos de angustia; “Ayuda, nadie me escuchaba, solo mi esposo que dijo, nada no puedo, no doy más”

“Tragué lodo, me llené de barros, me acordé de mis dos hijas que estaban en el colegio”