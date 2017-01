La investidura de Donald Trump como presidente de EEUU, al minuto

"Nosotros, los ciudadanos de Estados Unidos estamos en un gran esfuerzo nacional para reconstruir nuestro país y reconstruir las promesas para todos los ciudadanos. Juntos nos vamos a enfrentar a retos, a momentos difíciles, pero haremos el trabajo. Cada 4 años nos reunimos en estos escalones para llevar a cabo la transferencia pacífica de poder y estamos agradecidos al presidente Obama, y a la primera dama, Michelle, por su gran ayuda a lo largo de todo este proceso de transición. Han sido magníficos. Gracias.

La ceremonia de hoy, no obstante, tiene un signficiado muy especial, porque hoy no estamos simplemente transfiriendo el poder de un partido a otro. Estamos transfiriendo el poder de Washinton DC y lo estamos transfiriendo a vosotros, el pueblo. Durante demasiado tiempo, un pequeño grupo se han quedado con las recompensas del Gobierno, mienrtas que el pueblo ha tenido que soportar el coste. Washington florecía, pero el pueblo no compartía esa riqueza. Los políticos prosperaban pero los puestos de trabajo se iban. El establishment se protegía a sí mismo pero no al pueblo de este país. Sus triunfos no han sido vuestros triunfos. Mientras lo celebraban en la capital de esta nación había muy poco que celebrar en las familias de todo nuestro país. Eso cambia justo aquí, y justo ahora. Porque este momento es vuestro momento. Pertenece a vosotros".

Lo que de verdad importa no es qué partido controla nuestro Gobierno, sino si nuestro Gobierno está controlado por el pueblo. El 20 de enero de 2017 será recordado como el día en el que el pueblo volvió a controlar esta nación. Los hombres y mujeres olvidados de nuestro país no volverán a ser olvidados. Todo el mundo se está escuchando ahora. Habéis venido en decenas de millones para formar parte de un movimiento histórico que el mundo no ha visto antes. Y en el centro de este movimiento hay una convicción crucial. Que una nación existe solo para servir a sus ciudadanos.

Estas son exigencias razonables y justas de gente de bien. Pero durante mucho tiempo ha existido una realidad distinta para nuestros ciudadanos. Madres e hijas atrapados en la pobreza, fábricas cerradas en todo el paisaje de nuestra nación, un sistema educativo lleno de dinero, que lo que hace es abandonar a nuestros jóvenes estudiantes y los deja sin conocimientos. Y los crímenes, y las drogas que han robado tantas vidas en nuestro país y que han acabado con tanto potencial sin realizar. Todo esto acaba justo aquí y acaba justo ahora".



18:02 Donald Trump inicia su discurso.



18:00 "Yo Donald Trump juro solemnemente que ejerceré con fidelidad el cargo de presidente de Estados Unidos, y hasta el límite de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la constitución de EEUU. Que Dios me ayude".

Con estas palabras Donald Trump jura su cargo y se convierte, oficialmente, en presidente de Estados Unidos.



17:59 Todos se ponen en pie ante la jura del cargo de Donald Trump.



17:55 Comienza a tocar la banda de marines de Estados Unidos

17:53: El juez del Tribunal Supremo, Clarence Thomas, toma juramento al vicepresidente electo, Mike Pence.



17:41 Se interrumpen los discursos para dar paso al coro de la Universidad de Missouri.



17:34 Comienzan los discursos introductorios de la ceremonia de la toma de posesión. El primero en hablar ha sido el senador Roy Blunt, ensalzando los valores de la democracia estadounidense antes de dar paso a las lecturas religiosas de fragmentos del Evangelio.



17:31 Donald Trump sale con el puño el alto ante todos los asistentes en el capitolio, al tiempo en que camina dando las gracias. Tras besar a su esposa y a Michelle Obama, saluda a Barack Obama antes de iniciar su discurso.

17:22 Barack Obama, recibido también entre aplausos, llega al escenario del capitolio.

17:21 Melania Trump, esposa de Donald Trump y primera dama tras la investidura, recbida entre aplausos en su llegada al capitolio.

17:15 La investidura de Trump, en imágenes:

1 / 16 368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/investidura_Donald_Trump-toma_posesion_Donald_Trump-presidente_EEUU-presidente_Estados_Unidos_MDSIMA20170120_0361_11.jpg Donald Trump se convierte en el 45º presidente de Estados Unidos El magnate neoyorquino Donald Trump ha tomado posesión como 45º presidente de Estados Unidos en una solemne ceremonia celebrada este viernes en la explanada del Capitolio, en Washington. "Yo, Donald John Trump, juro solemnemente que ejerceré fielmente el cargo de presidente de Estados Unidos y, hasta el límite de mi capacidad, preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de Estados Unidos", ha dicho. Reuters

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald_Trump-Estados_Unidos-20_de_Enero-Investidura_Donald_Trump-Toma_posesion_Donald_Trump-Presidente_EEUU_MDSIMA20170120_0353_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos. Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país. GTres Online

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald_Trump-Estados_Unidos-20_de_Enero-Investidura_Donald_Trump-Toma_posesion_Donald_Trump-Presidente_EEUU_MDSIMA20170120_0317_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos. Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país. Reuters

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald_Trump-Estados_Unidos-20_de_Enero-Investidura_Donald_Trump-Toma_posesion_Donald_Trump-Presidente_EEUU_MDSIMA20170120_0347_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos. Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país. GTres Online

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald_Trump-Estados_Unidos-20_de_Enero-Investidura_Donald_Trump-Toma_posesion_Donald_Trump-Presidente_EEUU_MDSIMA20170120_0318_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos. Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país. Reuters

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald-Trump-posesion-presidencia-Unidos_MDSIMA20170120_0309_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos. Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país.

Informativos Telecinco

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald-Trump-posesion-presidencia-Unidos_MDSIMA20170120_0305_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos. Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país.

Informativos Telecinco

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald-Trump-posesion-presidencia-Unidos_MDSIMA20170120_0308_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos. Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país.

Informativos Telecinco

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald-Trump-posesion-presidencia-Unidos_MDSIMA20170120_0306_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos. Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país.

Informativos Telecinco

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald-Trump-posesion-presidencia-Unidos_MDSIMA20170120_0307_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos. Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país.

Informativos Telecinco

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald_Trump-Estados_Unidos-20_de_Enero-Investidura_Donald_Trump-Toma_posesion_Donald_Trump-Presidente_EEUU_MDSIMA20170120_0321_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos.

Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país. Reuters

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald_Trump-Estados_Unidos-20_de_Enero-Investidura_Donald_Trump-Toma_posesion_Donald_Trump-Presidente_EEUU_MDSIMA20170120_0337_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos. Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país. Reuters

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald_Trump-Estados_Unidos-20_de_Enero-Investidura_Donald_Trump-Toma_posesion_Donald_Trump-Presidente_EEUU_MDSIMA20170120_0341_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos. Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país. Reuters

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald_Trump-Estados_Unidos-20_de_Enero-Investidura_Donald_Trump-Toma_posesion_Donald_Trump-Presidente_EEUU_MDSIMA20170120_0350_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos. Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país. Informativos Telecinco

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald_Trump-Estados_Unidos-20_de_Enero-Investidura_Donald_Trump-Toma_posesion_Donald_Trump-Presidente_EEUU_MDSIMA20170120_0351_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos. Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país. Reuters

368 http://telecincostatic-a.akamaihd.net/informativos/internacional/Donald_Trump-Estados_Unidos-20_de_Enero-Investidura_Donald_Trump-Toma_posesion_Donald_Trump-Presidente_EEUU_MDSIMA20170120_0359_11.jpg Donald Trump toma la posesión de la presidencia de Estados Unidos Estados Unidos recibe hoy, 20 de enero de 2017, a su nuevo presidente: Donald Trump. El republicano jura su cargo en el Capitolio de Washington ante el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, para confirmarse así como el 45° presidente de Estados Unidos. Entre los testigos de su juramento estarán todos los expresidentes vivos, entre ellos Barak Obama, el presidente que cambió la historia del país. Reuters Carrusel Todas





























Anterior Siguiente

17:10 Obama se despide defintiivamente de la Casa Blanca



17:00 El expresidente Geroge W. Bush, entre las numerosas personalidades que se encuentran en el capitolio

16:53 " Estoy hoy aquí para honrar a nuestra democracia y sus valores. Nunca dejaré de creer en nuestro país y su futuro", ha escrito Hillary Clinton en un mensaje emitido desde su perfil oficial en Twitter.

I'm here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration

— Hillary Clinton (@HillaryClinton) 20 de enero de 2017



16:51 La que fuera su rival en las urnas, la demócrata Hillary Clinton, y su marido, expresidente de EEUU, Bill Clinton, presentes en los actos de investidura

16:50- Barack Obama y Donald Trump salen de la Casa Blanca

16:40- Activistas que protestan contra la toma de posesión del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, han protagonizado altercados con la Policía en Washington tras intentar bloquear a los partidarios del magnate el acceso a la ceremonia.

16:30- Los Obama reciben a Donald Trump en la Casa Blanca

16:00- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado ya a la iglesia de San Juan, en Washington D.C., para acudir a misa acompañado de su familia y de la de su vicepresidente, Mike Pence, en el inicio de su día inaugural como nuevo inquilino de la Casa Blanca.