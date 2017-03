En libertad el único detenido en relación al asesinato de Kim Jong-Nam

El ciudadano norcoreano detenido en relación con el asesinato de Kim Jong-Nam ha aterrizado este sábado en el aeropuerto de Pekín, en China, tras ser puesto en libertad por las autoridades de Malasia. Ri Jong Chol fue arrestado días después de la muerte de Kim, pero ha sido liberado este viernes por falta de pruebas, según ha comunicado el fiscal general de Malasia. Ri ha sido recibido por una multitud de medios de comunicación a su llegada al aeropuerto, donde se ha negado a hacer declaraciones. Después, ante la embajada de Corea del Norte, sí ha hablado, donde ha denunciado el trato recibido. "Ha sido muy difícil de sobrellevar, pero me dije a mí mismo, 'tengo que sobrevivir a esta situación, porque no puedo permitir que me hagan esto como ciudadano de la República, cuando intentan ofender el honor de la República'".