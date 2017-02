La lección de educación a un joven que puso los pies en un asiento del metro

El metro de Canadá se ha vivido un momento de gran tensión durante el pasado fin de semana. Una mujer le dio a un joven una lección de civismo, cuando éste apoyó sus pies en un asiento vacío. La mujer de media edad, molesta por un joven que apoyó los pies en el borde de un asiento en el metro, se sentó sobre ellos sin dar ninguna explicación, como informa Metro News.

El joven se niega rotundamente a rectificar su actitud: “lo siento, no puedo”, dice varias veces. La mujer intenta explicar que no debe continuar así: “estoy tratando de explicarte que los pies no deben de estar en el asiento”, le replica la mujer. “Hay reglas sociales. Somos una sociedad, todos tenemos que vivir juntos”. La discusión entre ellos aumenta, e incluso el joven empuja por la espalda a la mujer para que ésta se levante y abandone el metro.

El vídeo se ha hecho viral en las redes sociales por la lección de educación que le dio la mujer al joven.