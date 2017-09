Lilian Tintori denuncia su imputación por el dinero en efectivo hallado en su coche

"En el día de hoy en la mañana me presenté ante el CICPC para declarar sobre los hechos (...) Estando ahí, a punto de empezar a declarar, llegó a mi casa esto: me imputan", ha dicho Lilian Tintori en un vídeo difundido por las redes sociales en el que muestra el documento legal.

Tintori ha subrayado que "no es delito tener dinero en efectivo, no es delito tener dinero en efectivo en tu camioneta, en tu casa", por lo que ha acusado a las autoridades venezolanas de "hacer escándalo donde no lo hay" para "dañar, humillar y desprestigiar" a la familia de López.