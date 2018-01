El destello de luz que hace temblar la tierra en Michigan

Esta pasada noche, el cielo del estado de Michigan en EEUU se ha iluminado con un enorme y estruendoso destello que ha alertado a la gente. Muchos han empezado a divagar de inmediato sobre el origen de la misteriosa luz que no era ni un rayo, ni un trueno y que ha provocado un temblor de tierra.

El servicio de Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en ingles) de Detroit ha sacado de dudas a los ciudadanos asustados por la luz brillante y estruendosa que ha surcado el cielo. "No se ha tratado ni de un rayo, ni de un trueno. Ha sido un meteoro", ha explicado en Twitter.



El meteoro no solo asustó a la gente por la luz y el ensordecedor ruido. También ha causado un temblor de 2 grados a unas 40 millas de Detroit, según el NWS. Un vecino ha explicado a CNN que no vio la luz pero que “aquello sacudió mi casa”.



Muchos vecinos, que en el momento del destello tenían el móvil en sus manos, pudieron grabar la enorme luz surcando el cielo y subirlo rápidamente a la Red.