Pena de muerte para el asesino de nueve afroamericanos en una iglesia de Charleston

Dylann Roof, condenado por asesinar a sangre fría a nueve feligreses afroamericanos en una iglesia de Charleston (Carolina del Sur), fue sentenciado hoy a pena de muerte por un jurado federal. El jurado de 12 miembros, compuesto por 10 mujeres y dos hombres, impuso a Roof, un supremacista blanco de 22 años de edad, la pena máxima. Se espera que el juez Richard Gergel, anuncie formalmente la sentencia el miércoles. Roof, culpable de la peor masacre racista de la historia reciente de Estados Unidos, dijo al jurado que no tiene ningún problema psicológico y no mostró ningún signo de arrepentimiento por lo ocurrido.

Durante el juicio, la fiscalía leyó el diario que escribió Roof semanas después de la masacre. "Quiero dejar claro que no lamento lo que hice. No derramé ni una lágrima por la gente inocente que maté", escribió el asesino de Charleston en su diario.