La mayoría de los alemanes cree que habrá una nueva gran coalición

El 53 por ciento de los alemanes cree que volverá a haber una nueva gran coalición entre los conservadores de la canciller Angela Merkel y los socialdemócratas, según una encuesta publicada hoy en el dominical alemán 'Bild am Sonntag'.

Un 34 por ciento de los alemanes no creen que se reedite la gran coalición y un 13 por ciento optó por el no sabe, no contesta. Además, un 54 por ciento espera que con este nuevo Gobierno se logren efectos positivos para Alemania. Mientras, un 33 por ciento opinó que tendrá consecuencias negativas para la mayor economía de Europa.