Un miembro de la familia real de Qatar denuncia estar retenido en EAU

Un miembro de la familia real de Qatar ha denunciado este domingo que se encuentra retenido en Emiratos Árabes Unidos (EAU) tras acudir al país a invitación de las autoridades, según ha informado la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

"Me han dicho que no me vaya. Temo que me pase algo y que el pueblo de Qatar sea acusado. Sólo quiero informar de que, si me pasa algo, el pueblo de Qatar es inocente", ha señalado.