La ministra turca de Familia sigue sin poder acceder al Consulado turco en Róterdam

La ministra turca de Familia y Política Social, Fatma Betül Sayan Kaya, continúa en su coche y a escasos metros del Consulado General de Turquía en Róterdam debido al dispositivo policial desplegado y ante la concentración de cientos de ciudadanos turcos residentes en la ciudad holandesa.

Kaya a denunciado a través de su cuenta en Twitter la situación. "Nos han detenido a 30 metros del Consulado General de Róterdam y no nos permiten entrar", ha apuntado Kaya a través de Twitter en turco. Ya en inglés, ha denunciado que "Países Bajos está violando todas las normas internacionales, convenciones y Derechos Humanos al no permitirme entrar en el Consulado turco en Róterdam".

Un tercer mensaje explica que "cientos de policías nos tienen encerrados con nuestros ciudadanos". "Es imposible romper el vínculo que nos une", ha apostillado. "Nos impiden entrar en la tierra del Consulado General, que es tierra de nuestro país", ha añadido.

Después ha publicado más mensajes en los que asegura que no se rendirá "como ciudadana turca ni como mujer, no solo como ministra" y ha denunciado que "la democracia se ejerce con los valores fundamentales, los Derechos Humanos y las libertades". "Esto es acoso y presión. No estamos solos (...). Estamos con nuestros ciudadanos de todas partes de Europa. No vamos a rendirnos ante quienes quieren impedir que nos reunamos con ellos", ha agregado.

Kaya ha proseguido publicando mensajes, esta vez en inglés: "No se nos permite entrar en nuestro Consulado, que es parte de nuestra patria. ¿Este es realmente el corazón de Europa, la cuna de la civilización?".

"Año 2017: ¡Europa, el denominado centro de la civilización contemporánea! No se nos permite entrar en el Consulado General turco, en nuestra tierra, pero el pueblo turco de toda Europa está aquí con nosotros. No nos vamos a rendir ante esta mentalidad opresiva", ha proseguido.

Para Kaya, "la democracia, los derechos fundamentales, los derechos humanos y libertades,... todos ellos han quedado olvidados esta noche en Róterdam". "Solo queda la tiranía y la opresión", ha argumentado. "Como ministra electa, ciudadana turca y mujer nunca me rendiré ante este tratamiento ilegítimo", ha concluido.

Cientos de personas con banderas turcas se encuentra concentradas ante la sede del Consulado para expresar su apoyo a Kaya, quien viajaba en un convoy que ha llegado por carretera desde Alemania. Anteriormente, las autoridades holandesas negaron el permiso de aterrizaje del avión del ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, quien se disponía a dar un mitin en Róterdam ante la diáspora turca que había sido prohibido.

En las imágenes difundidas por la televisión pública holandesa NPO se puede ver a una decena de policías y cómo la ministra Kaya sale de un vehículo negro. La ministra pretendía participar en un acto político sobre el referéndum constitucional turco del próximo 16 de abril.

En el mitin, Cavusoglu tenía la intención de informar a los turcos sobre el referéndum constitucional, que prevé la ampliación de las competencias del presidente del país, Recep Tayyip Erdogan. Horas antes de partir, Cavusoglu advirtió de que Turquía podría imponer sanciones a Holanda si se le negaba la entrada en el país, como finalmente ha sucedido.

Tras conocerse el veto al aterrizaje de Cavusoglu, Kaya puso rumbo a Róterdam desde Alemania por carretera y finalmente ha sido detenida en la ciudad holandesa.

Antes de conocerse la detención de Kaya, el primer ministro holandés, Mark Rutte, ha recordado que "no está prohibido que los ministros turcos estén en Países Bajos". Rutte ha explicado que Kaya "pretende dar un discurso", pero "no puede ser esta noche". "Estamos trabajando para resolverlo", ha apostillado.