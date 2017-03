La primera ministra polaca augura futuro "funesto" de la UE si les bloquean fondos como amenazó Hollande

La primera ministra polaca, Beata Szydlo, ha augurado un futuro "funesto" a la Unión Europea si se les bloquea fondos estructurales como amenazó el presidente francés, François Hollande, al parecer durante la cena de este jueves.

Szydlo se vio este jueves completamente aislada después de que el resto de líderes europeos respaldara la reelección del presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, pese al rechazo expreso del Gobierno de Varsovia y como represalia rechazó dar su visto bueno a las conclusiones del Consejo Europeo, que finalmente fueron aprobadas como una declaración de Tusk, sin Polonia.

"Vosotros tenéis vuestros principios, nosotros tenemos los fondos estructurales", le lanzó Hollande durante la cena, según han informado varios medios polacos.

Al ser preguntada por el incidente, la primera ministra polaca ha dejado claro que Hollande "no fue elegante" y ha ironizado que "parece que algunos hombres políticos en Europa creen que se puede comprar todo". "Yo he demostrado que no se puede", ha remachado.

"Si los hombres políticos en la UE creen que pueden hacer chantaje, diciendo que alguien podría no beneficiarse de fondos para proyectos, entonces la UE tiene por delante una perspectiva funesta", ha avisado.

Szydlo ha ironizado además sobre si se tiene que "tomar en serio el chantaje de un presidente que tiene un apoyo en los sondeos del 4% y que pronto ya no será presidente".