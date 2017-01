Canadá anuncia su disposición a acoger a los perseguidos, sea cual sea su religión

"A quienes huyen de la persecución, el terror y la guerra, los canadienses os dan la bienvenida, sea cual sea vuestra religión. La diversidad es nuestra fuerza", ha anunciado Trudeau a través de su cuenta en Twitter.

El mensaje ha sido publicado primero en francés y después en inglés, ambos acompañados con la etiqueta #BienvenueAuCanada o #WelcomeToCanada, #BienvenidoACanadá.

To those fleeing persecution, terror & war, Canadians will welcome you, regardless of your faith. Diversity is our strength #WelcomeToCanada