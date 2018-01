El ministro de Exteriores iraní avisa a Trump de que el acuerdo nuclear "no es negociable"

El ministro de Exteriores de Irán, Mohamad Javad Zarif, ha recriminado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sus "intentos desesperados" por modificar el acuerdo nuclear suscrito en 2015, ya que ha insistido en que "no es negociable".

El presidente ha instado a sus socios internacionales --con una alusión explícita a los europeos-- a renegociar el acuerdo para incluir nuevos requisitos que, en caso de incumplimiento, activarían de nuevo los castigos paralizados. "Si Irán no cumple algunas de estas provisiones, se reanudarían automáticamente las sanciones nucleares", ha advertido.

Trump ha reclamado a la República Islámica que permita "las inspecciones inmediatas de todas las instalaciones" y ha pedido garantías de que el país "nunca estará ni siquiera cerca de poseer un arma nuclear". Este último punto pasa también por eliminar la "fecha de caducidad" de los compromisos, de tal forma que sean "para siempre" y no solo por diez años.

"Es la última oportunidad", ha subrayado Trump, que ha amenazado con romper el acuerdo "inmediatamente" en el momento en el que perciba que no es posible la reforma que él propone. "Nadie debería dudar de mi palabra. Dije que no certificaría el acuerdo nuclear y no lo hice", ha recordado el mandatario norteamericano.