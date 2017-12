El ministro del Interior de Perú anuncia su dimisión en el marco de la crisis política

El ministro del Interior de Perú, Carlos Basombrío, ha anunciado este viernes que presentará su dimisión poco después de que el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, se reuniera con su Gabinete en el marco de la creciente crisis política que atraviesa el mandatario.

La renuncia de Basombrío, que no ha aparecido junto al presidente cuando éste se ha dirigido al país a través de televisión, ha tenido lugar después de que comenzara en el Congreso la votación para decidir si someter al mandatario peruano a una moción de censura por las recientes revelaciones de los supuestos pagos realizados por la constructora brasileña Odebrecht a dos empresas de asesoría vinculadas a Kuczynski.

Los ministros de Energía y Minas y de Justicia, Cayetana Aljovín y Enrique Mendoza, respectivamente, tampoco han acompañado al mandatario mientras daba su mensaje. Otros congresistas oficialistas, como Gino Costo y Alberto de Belaunde, muy cercanos al presidente, no han aparecido a su lado.

"Soy miembro de la Comisión Lava Jato y preferí no salir en la foto, no fuera que luego me cuestionen por blindar a un investigado. Mi bancada hace solo tres días propuso la renuncia de Rosa Bartra por falta de neutralidad política", ha explicado Costo.