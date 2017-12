Dos ministros croatas participan en un multitudinario homenaje al criminal de guerra que se suicidó en La Haya

Miles de personas han homenajeado este lunes en Zagreb al criminal de guerra bosnio-croata Slobodan Praljak, quien se suicidó el pasado 29 de noviembre tras ser declarado culpable por el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia y condenado a 20 años de prisión. En el acto han participado dos ministros, varios diputados, generales del Ejército y varios criminales de guerra convictos.

El ministro para los Veteranos de Guerra, Tomo Medved, repitió las últimas palabras de Praljak, pronunciadas antes de beberse el veneno que acabó con su vida: "Slobodan Praljak no es un criminal de guerra. Con indignación, rechazo su veredicto". También estaba presente el ministro de Defensa, Damir Krsticevic, informan medios croatas.

"El general Praljak era coherente con su naturaleza ética y rechazó el veredicto injusto por el que él y otras cinco personas fueron condenadas por crímenes que no cometieron, que no pudieron evitar y de los que no sabían nada", ha argumentado el diputado Miroslav Tudjman, hijo del histórico líder croata Franjo Tudjman.