La ola de calor en Australia provoca la deshidratación de cientos de murciélagos

La ola de calor que está asolando el país oceánico está provocando que animales voladores como los murciélagos zorro no puedan volar debido a las altas temperaturas. Con el mercurio marcando hasta 47 grados, este está siendo el verano más cálido que se recuerda en el país de 1939.

"Afecta su cerebro: su cerebro simplemente fríe y se vuelven incoherentes", apunta Kate Ryan, gerente de la colonia de Campbelltown. "No sé cuántas veces me incliné y me puse de rodillas para recoger a un bebé muerto", agrega Ryan.