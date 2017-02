Una niña muere tras ser golpeada en clase por su profesor y sus compañeros

Joy Wangari ha fallecido en un hospital de Kenia después de ser apaleada por su profesor y sus compañeros en clase porque no sabía leer. A la espera de los resultados de la autopsia, solo ha trascendido que la niña llegó al hospital días después de la paliza vomitando sangre. Algunos padres de alumnos han denunciado que no es la primera vez que un estudiante es golpeado en la escuela. De momento, no hay ningún detenido.