Un niño de 4 años se ahoga en la piscina mientras su madre estaba mirando el móvil

La madre de un niño de 4 años no vio el peligro que este sufría en una piscina de China. La mujer estaba distraída con su teléfono móvil cuando el pequeño comenzó a sumergirse en el agua. A pesar de que no estaban solos, nadie percibió lo que estaba sucediendo y el menor perdió la vida.

En el momento del suceso, Xiao, la madre del pequeño miraba un mensaje de texto en su móvil. A pesar de que el pequeño tenía cerca la orilla y la piscina contaba con islas, no pudo llegar a ellas, según publica RT citando a Shanghay Daily.

No llevaba chaleco, ni ningún elemento que asegurase su seguridad. Así, aunque en la piscina había más gente, el niño terminó ahogándose sin que nadie percibiese su presencia. No obstante, la Policía investiga por qué el niño no llevaba ningún tipo de flotador y dónde estaba el socorrista en el momento del suceso.