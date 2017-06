La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, ha hecho un llamamiento este jueves a "todos los venezolanos" para que rechacen la Asamblea Constituyente convocada por el presidente, Nicolás Maduro, por considerar que destruirá el legado de su antecesor, el fallecido Hugo Chávez, en un paso más de su escalada contra el Palacio de Miraflores.

La jefa del Ministerio Público ha explicado que el decreto de Maduro por el que llama a reemplazar la Carta Magna "no cumple con los extremos legales porque es el pueblo quien tiene la potestad de convocar la Asamblea Constituyente", no el Gobierno. "Una Constituyente a espaldas del pueblo no puede ser Constituyente", ha afirmado.