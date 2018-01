La oposición de Venezuela denuncia que en 2017 la inflación alcanzó el 2.616 por ciento

La Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional venezolana, controlada por la oposición, ha denunciado que la inflación acumulada durante 2017 alcanzó el 2.616 por ciento.

Guzmán ha advertido de que si no se toman medidas, "en 2018 llegaremos a 14.000 por ciento de hiperinflación" y no habrá recursos para adquirir ningún producto, lo que causará que la población dependa del Gobierno que, a su juicio, "tampoco tiene suficiente para alimentar a 30 millones de venezolanos".

"Un control de precios no funcionará mientras no se detenga la hiperinflación", ha argumentado Guerra. Venezuela "no puede seguir" el camino del país africano Zimbabue, cuyo Gobierno "metió presos a los comerciantes y después no habían productos".