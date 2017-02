La oposición siria amenaza con boicotear Ginebra si no se cumplen las demandas planteadas en Astaná

La oposición siria ha amenazado este lunes con no acudir a la cita del 20 de febrero en Ginebra para reanudar el proceso de paz, si el Gobierno de Bashar al Assad no cumple antes las demandas planteadas en las reuniones celebradas en la capital kazaja.

"No iremos a Ginebra hasta que se cumplan nuestras condiciones", ha dicho el líder de la delegación de paz de la oposición siria, Mohamed Alush, en una entrevista publicada este lunes por la agencia de noticias turca Anadolu.

Alush ha recordado que los grupos armados que luchan contra el régimen de Al Assad han reclamado en las rondas de Astaná "que se garantice la tregua, se libere a los presos políticos y se levante el asedio sobre varias localidades".

"En particular, nos prometieron que las fuerzas del régimen no entrarían en el valle del río Barada y en Guta Oriental, y que ningún grupo opositor sería atacado, pero estas promesas no se han cumplido", ha precisado.

El enviado especial de Naciones Unidas para Siria, Staffan de Mistura, ha convocado a las partes para el 20 de febrero en Ginebra con el fin de retomar las negociaciones directas, que están suspendidas desde hace un año por la escalada militar en Alepo.

De Mistura ha retrasado la convocatoria para dar margen al proceso de Astaná, impulsado por Irán, Rusia y Turquía y cuyo principal objetivo es garantizar el cumplimiento de la tregua vigente desde el pasado 30 de diciembre en todo Siria.

NUEVO ENCUENTRO

Moscú, Teherán y Ankara han vuelto a reunir este lunes a las partes en Astaná para fijar los detalles técnicos de la puesta en marcha de este mecanismo tripartito, que ya tendrían cerrado "en un 90 por ciento", de acuerdo con fuentes citadas por la agencia de noticias rusa Sputnik.

"La reunión transcurre bien", ha afirmado la fuente, cercana a las conversaciones en Astaná. Sin embargo, los representantes de Irán y Turquía "necesitan más tiempo para coordinar con sus gobiernos a través de canales diplomáticos", ha señalado.

Por su parte, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha avanzado este lunes que los mediadores también pretenden abordar la composición de las delegaciones del Gobierno y la oposición para las negociaciones de paz en Ginebra.

La formación del equipo de la oposición siria ha suscitado nuevos problemas, hasta el punto de que De Mistura ha sugerido que, de no llegar a un acuerdo, él se encargaría de designar a los miembros, algo que los rebeldes han rechazado.

Lavrov ha avanzado igualmente que planea recuperar el borrador de reforma constitucional que Rusia llevó a las últimas conversaciones de paz "para que lo discutan todas las fuerzas políticas y se impulse un proceso (político) inclusivo".