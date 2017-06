Continúa adelante el concierto One Love Manchester pese al atentado de Londres

En el Estadio de Cricket de Old Trafford , escenario del concierto de esta noche, han comenzado ya a hacer cola para poder acceder al recinto. "Estamos un poco preocupadas, pero creemos que la seguridad va a ser más fuerte y me siento segura", ha señalado una de las chicas, Sophie, de 17 años. " No podemos permitir que los terroristas te impidan hacer lo que quieres hacer ", ha añadido otra chica, Erin.