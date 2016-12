La tierna batalla de un oso panda contra un muñeco de nieve

La Navidad y la nieve a menudo no pueden convivir por separado y ambas cosas en conjunto suelen ser sinónimo de fiesta o celebración. O así lo piensa sin duda este oso panda del 'Zoo de Toronto', que no ha podido resistirse a pasar un rato de diversión revolcándose y dando vueltas en el manto blanco del recinto animal ubicado en la ciudad canadiense, asediada por un clima gélido en esta época. En las imágenes, el animal descubre que tiene un nuevo compañero en el que es su hogar: un muñeco de nieve. Pronto, no duda en dirigirse hacia él y comienza a 'acariciarle' con sus zarpas, como si quisiese moldearlo a su gusto... hasta que decide, directamente, subirse encima. Sin embargo, duraría poco coronando la 'cima' antes de deslizarse y caer al suelo en una cómica y a la vez tierna secuencia.