El periodista Deniz Yucel acusa a Ankara de tenerlo retenido como "rehén"

El periodista alemán de origen turco Deniz Yucel, que fue detenido en febrero tras ser acusado de llevar a cabo "propaganda terrorista" en Turquía, ha acusado a las autoridades del país de tenerlo retenido como "rehén".

"No estoy muy contento con que la acusación todavía no haya llegado, pero solo podemos alentar al poder judicial para que acelere el proceso. Ya lo hemos hecho", dijo Cavusoglu sobre el corresponsal.

"Realmente me molesta. Como si no quisiera que Cavusoglu no estuviera contento por mí. Pero puedo darle ánimos. Si puedo estar más de un año como rehén él también puede gestionarlo", ha aseverado Yucel de forma sarcástica.