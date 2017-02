Más de cien personas protestan en Bruselas contra la visita de Pence entre fuertes medidas de seguridad

Más de un centenar de personas han protestado este lunes en Bruselas en torno al barrio europeo contra la visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a las instituciones de la UE, a pesar de las fuertes medidas de seguridad policial.

"Esta tarde han llegado a ser unas 110 personas. No ha habido ningún incidente ni por la mañana ni por la tarde", ha explicado a Europa Press la portavoz de la Policía de Bruselas, Ilse Van de Keere.

Los manifestantes han coreado eslóganes sobre todo contra el decreto migratorio que prohíbe la entrada a ciudadanos de países de mayoría musulmana aprobado la Administración de Donald Trump y han portado pancartas con mensajes como 'No Refugee Ban, No Muslim Ban' y 'Construyan un muro alrededor de Trump, yo lo pagaré', además de otras que apelaban a la "resistencia", según ha informado el diario 'Le Soir'.

Las ONG Amnistía Internacional y Greenpeace han respaldado la protesta, en la que también se han podido leer pancartas a favor de la lucha contra el cambio climático con lemas como "El cambio climático no es un hecho alternativo".

Unas 60 personas han protestado en las inmediaciones de Schuman entre las 9.30 y las 11.00 horas, aunque las protestas que han continuado por la tarde hasta las 14.00 horas, han reunido a unas 110 personas, según cifras de la Policía de la capital.

Bastantes calles en la capital belga han sido cerradas de manera temporal este lunes debido a las medidas de seguridad impuestas por la visita de Pence, incluida la calle Ducale, que acoge la sede de la Embajada estadounidense ante la UE y las calles principales hasta la rotonda de Schuman, que preside el barrio europeo.

El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, ha trasladado este lunes a los dirigentes europeos el "fuerte compromiso" del presidente, Donald Trump, de "seguir cooperando" con la Unión Europea y ha confiado en el refuerzo de las relaciones políticas y económicas, así como para combatir el terrorismo islamista, al margen de sus "diferencias".

Tanto el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, como el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, han defendido la importancia de la unidad de Europa, también para los intereses de Estados Unidos, después de que Trump haya respaldado el 'Brexit' como algo "muy bueno" y haya vaticinado que habrá más países del bloque que sigan el ejemplo de Reino Unido.

"El mundo sería desde luego un lugar peor si Europa no estuviera unida", ha avisado Tusk. "No inventaremos nada mejor que la Unión Europea", ha remachado al término de su encuentro, en el que, según fuentes europeas, "no" se ha cerrado la celebración de una cumbre entre la UE y Estados Unidos a finales de mayo, aprovechando que Trump participará en la capital belga en su primera cumbre de la OTAN.

Juncker ha avisado por su parte de que "Estados Unidos necesita una Unión Europea fuerte, unida" en otra comparecencia ante la prensa sin preguntas. "Este no es el momento de que Europa se divida, de formar categorías provinciales nacionales sino estar unidos en los asuntos globales", ha avisado Juncker.

El primer ministro belga, Charles Michel, dejó claro a Pence en su encuentro previo este domingo que no se va a "permitir la fragmentación de la Unión Europea". "Este mensaje se le ha trasladado y creo que ha sido entendido", dicho a la prensa el dirigente belga tras el encuentro.