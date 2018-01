El polémico sheriff Joe Arpaio anuncia que intentará ser senador

El antiguo sheriff Joe Arpaio, conocido por su dura postura contra la inmigración en el condado de Maricopa (Arizona), ha anunciado este martes que se lanzará a la política nacional intentando ocupar el escaño que dejará vacante en el Senado el republicano Jeff Flake.

Arpaio ha explicado al 'Washington Examiner' que "tiene mucho que ofrecer" y no oculta que es "un gran defensor" de Trump. Consciente de que "no tiene nada seguro" en este salto, el antiguo sheriff ha aclarado que no se lanzaría como candidato si no se viese "capaz de ganar".