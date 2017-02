El portavoz de Buhari asegura que el presidente "está mucho mejor de lo que dicen los rumores" sobre su salud

El portavoz de la Presidencia de Nigeria, Femi Adesina, ha afirmado este miércoles que el mandatario, Muhammadu Buhari, "está mucho mejor de lo que dicen los rumores" sobre su estado de salud.

En declaraciones concedidas a la cadena de televisión británica BBC, Adesina ha adelantado que el presidente sólo regresará a Nigeria cuando los médicos "le den el visto bueno total".

La Presidencia de Nigeria publicó la semana pasada varias fotografías de Buhari, en un aparente intento de poner fin a los rumores sobre su estado de salud.

Buhari partió el pasado 26 de enero hacia Londres para someterse a una serie de pruebas médicas y se dispararon los rumores sobre su estado de salud y la demanda de más información sobre el presidente.

El 11 de febrero, Buhari reclamó una prórroga de diez días a su estancia en el extranjero por motivos médicos, en medio del silencio de las autoridades respecto a los motivos.

Posteriormente, el Gobierno aseguró que el mandatario se encuentra "bien, sano y saludable". "No está en absoluto en peligro. No está enfermo y no está en el hospital", dijo el ministro de Información y Cultura, Alhaji Lai Mohamed.