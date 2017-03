El MAS presenta un proyecto de ley para ampliar los supuestos para abortar en Bolivia

El gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) ha presentado este viernes un proyecto de ley para cambiar el código penal boliviano y legalizar el aborto en caso de que la madre se encuentre en las primeras ocho semanas de embarazo y concurran causales de situación de pobreza extrema, no cuente con los recursos suficientes para la manutención, sea estudiante o sea madre de tres o más hijos y no cuente con recursos para su manutención.

Así, como informa el diario boliviano 'La Razón', el proyecto autoriza la práctica del aborto en cualquier etapa de gestación para prevenir un riesgo presente o futuro para la vida de la mujer embarazada, caso de que se detecten malformaciones fetales incompatibles con la vida, de que el embarazo sea consecuencia de violación o incesto o de que la embarazada sea niña o adolescente.

Quienes soliciten la práctica del aborto deberán llenar "un formulario de constancia del consentimiento informado de la mujer y el señalamiento de la causal y circunstancias de su decisión, sin necesidad de otro trámite, requisito o procedimiento previo de ninguna naturaleza", explica el proyecto de ley.

En este sentido, la presidenta de la Cámara de Diputados boliviana, Gabriela Montaño, ha asegurado que la medida trata de "adecuar el tipo penal a la realidad boliviana". "Las mujeres más humildes y pobres mueren en clínicas clandestinas por abortos mal practicados", ha añadido.

"Lastimosamente hay una sentencia constitucional que no permite que se despenalice completamente el aborto", ha recordado Montaño.

Mientras, el presidente del Senado, José Alberto Gonzales, también del gobernante MAS ha afirmado que la actual legislación dispone la práctica del aborto en determinados casos, por lo que el proyecto de ley vendría a aumentar los derechos reproductivos.

"Hoy, el código penal establece que en ciertas circunstancias puede realizarse un aborto. Hay causales por las cuales se puede llevar adelante un aborto como la violación y se está ampliando", ha añadido.

"No quiere decir que no haya candados, no es que al que le dé la gana y como un deporte va empezar a abortar", ha declarado Gonzales.

EN CONTRA LA IGLESIA BOLIVIANA

Por su parte, el Secretario General Adjunto de la Conferencia Episcopal Boliviana, José Fuentes, ha expresado su rechazo al contenido de la norma.

"Yo entiendo que para mentalidades ateas, que piensan que la vida es algo ideológico, que surge de la tierra y no tiene nada que ver con Dios, es simplemente acabar con la vida antes del nacimiento y puede no tener ningún tipo problema moral", ha señalado.

"Pero para nosotros la vida es de Dios, por tanto, hay que cuidarla desde el momento mismo de la concepción hasta su fin natural", declaró Fuentes.