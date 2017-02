Una presentadora de televisión es despedida de su trabajo por "ser demasiado guapa"

Y además... Sindicatos creen que se deberían haber equiparado los derechos entre trabajadores temporales e indefinidos

Emma Hulse asegura que fue despedida de su trabajo en la televisión UNIT TV, situada en el centro de Londres, por ser “demasiado guapa”, cuando un gerente de la compañía le dijo que: “usted debe de estar en una pasarela”, según informa a Standard.

La joven, de 24 años, tenía que cubrir un evento, pero la presentadora recibió un mensaje en el que le comunicaban que era cesada de su puesto de trabajo: “mi agente me escribió y me dijo que ya no era necesario”.

“Llevaba un pintalabios, que desde mi punto de vista no era inapropiado. Llevaba una camiseta y unos pantalones, no creía que fuera un look inadecuado”, ha declarado al citado medio. La joven cree que la razón de su despedido se debe a que quieren gente más sencilla: “Quizás la compañía emplea a gente con una imagen más sencilla, y puede que yo fuera una distracción”.

La versión de la empresa es totalmente opuesta a la de la presentadora. Según la compañía audiovisual, ella fue despedida después de un periodo prueba de tres meses.