El presidente de la Eurocámara recuerda a Trump que "los amigos no son jefes"

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha subrayado este viernes que Estados Unidos "es el amigo más importante" que tiene la Unión Europea pero ha recordado a su presidente, Donald Trump, que ser amigos no significa acatar órdenes.

"Estados Unidos es el amigo más importante de la UE" con el que comparte valores y democracia, además de un importante intercambio comercial, ha subrayado en rueda de prensa durante su visita institucional a Madrid, la primera que hace desde que fue elegido para el cargo en enero, tras visitar su Italia natal.

En este sentido, ha señalado que Trump "es un interlocutor" y que habrá que "esperar a ver qué propone a la UE" más allá del "Twitter y sus declaraciones". En todo caso, Tajani ha subrayado a los amigos se les puede criticar y también ser duro con ellos, "no nosotros no podemos estar a las órdenes de nadie".

"Ser interlocutor no significa estar a las órdenes, un amigo es un amigo y no un jefe", ha recalcado el presidente de la Eurocámara, que ha reiterado el rechazo rotundo de los eurodiputados al que podría ser el futuro embajador estadounidense ante la UE por las declaraciones que hizo éste cuestionando el futuro del bloque tras el Brexit.

En cuanto al veto migratorio dictado por Trump contra los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana --actualmente paralizado por decisión judicial--, Tajani ha incidido en que no sería posible en la UE puesto que la "situación es completamente diferente".

Los países del sur del Mediterráneo, ha subrayado, tienen como vecinos a países musulmanes así que "nosotros no podemos no hablar con los musulmanes", mientras que Estados Unidos tiene un océano de por medio. "No se puede construir un muro en Italia con 7.000 kilómetros de costa", ha agregado, en alusión al muro que Trump quiere erigir en la frontera con México.

INMIGRACIÓN

En este sentido, respecto a la política migratoria de la UE, el presidente de la Eurocámara ha apostado por alcanzar "acuerdos bilaterales con ayuda de la UE para reducir el flujo migratorio" con los países del África Subsahariana y en "invertir miles de millones de euros" en estos países para ayudarles en su crecimiento y estabilidad.

Asimismo, ha admitido que hay también un "problema de refugiados" y que la UE no puede dejar de ayudar a "personas que pueden morir". Pero también, ha agregado Tajani, "es importante la solidaridad dentro de la UE" y en esta línea ha defendido la necesidad de "cambiar las reglas de Dublín para permitir que los países de llegada sean ayudados por otros países".

Por otra parte, el presidente de la Eurocámara ha dejado muy claro que en su opinión sería un "grave error matar a Europa" si bien ha reconocido que "es necesario cambiar porque hay cosas que no funcionan".

Entre ellas, ha citado la necesidad de que haya menos burocracia y más política exterior con el fin de que la UE contribuya en la consecución de la paz en Oriente Próximo, el Norte de África y el África Subsahariana.

La UE también tiene que "hacer más en Latinoamérica" y no dejar esta región tan importante a los intereses de China. A este respecto, ha adelantado que el Parlamento Europeo prevé invitar a hablar en el Pleno a los presidentes de los países más importantes de la región como Argentina, Brasil o México.

ACERCAR A LOS CIUDADANOS A LAS INSTITUCIONES

Para Tajani, otro de los puntos clave a cambiar es acabar con la brecha entre los ciudadanos y las instituciones. "Los ciudadanos piensan que Bruselas es un castillo donde trabajan los burócratas pero no a su favor", ha ilustrado.

Ante este problema, ha adelantado que baraja invitar a más ciudadanos a la Eurocámara, incluso que cada eurodiputado invite a un Pleno a un ciudadano porque "nuestro objetivo es hablar con los ciudadanos".

Tajani se ha entrevistado durante su estancia en Madrid con el Rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, además de con los presidentes del Congreso y el Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero.

A todos ellos les ha trasladado la necesidad de que España adopte un papel más protagonista en la UE ante la futura salida de Reino Unido. "España tiene que se protagonista político", ha defendido el presidente de la Eurocámara, recurriendo a un símil futbolístico: "tiene que jugar el partido como titular, no puede estar en el banquillo".