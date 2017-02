El presidente serbio ridiculiza las informaciones que apuntan a una candidatura financiada por Rusia

El presidente de Serbia, Tomislav Nikolic, ha ridiculizado este viernes las informaciones publicadas en medios serbios y que apuntan a que Rusia podría financiar una candidatura suya a los comicios presidenciales del próximo mes de abril.

"No sé dónde será mejor que me entreguen este dinero: en la Embajada no se puede, ¿quizás mejor aquí?", ha asegurado Nikolic en una entrevista con la agencia rusa Sputnik.

Según informó el diario serbio 'Blic' este viernes, Nikolic habría recibido 20 millones de euros desde Rusia para lanzar su campaña electoral, una noticia que llega justo cuando el primer ministro, Aleksandar Vucic, compañero del Partido Progresista Serbio (SNS), oficializó su candidatura a la presidencia, en medio de rumores de desavenencias entre ambos mandatarios.

Así, Nikolic no ha descartado presentarse a las elecciones y ha supeditado esta decisión a su relación con Vucic. "La verdad es que esta posibilidad existe, todo depende de mis relaciones con el primer ministro", ha señalado.

El respaldo oficial del SNS a la candidatura de Vucic supone alinearse con tesis más europeístas en lugar de la tradicional visión de Nikolic, antiguo líder del partido y que aboga por unas relaciones más estrechas con Moscú.