El principal sindicato boliviano convoca una huelga general para el miércoles

El principal sindicato boliviano, la Central Obrera Boliviana (COB), ha convocado este lunes un paro nacional de 24 horas para el próximo miércoles en contra del Código de Sistema Penal por considerar que es contrario a derecho, a la libertad de expresión y a la actividad de los sindicatos del país.

El secretario ejecutivo de la COB, Guido Mitma, ha explicado que el comité ejecutivo ha examinado el Código y concluyó que "criminaliza la protesta, el oficio, la profesión y sobre todo la libertad de expresión, sin la cual el sindicato ya no tiene razón de existir".

"Con este Código para qué va a existir la Central Obrera Boliviana si el Gobierno ya no va a permitir más movilizaciones. Aquel dirigente boliviano que hable en contra del presidente del Estado o alguna autoridad de Gobierno, ya le espera la cárcel", ha argumentado en declaraciones recogidas por la emisora boliviana Erbol.

Mitma ha señalado que el Gobierno no puede equivocarse como lo está haciendo y aseguró que el partido Movimiento Al Socialismo (MAS) no puede penalizar a los bolivianos. "Que lo haga con los delincuentes, pero en base a los derechos y garantías constitucionales", ha apostillado. El paro será "indefinido si el Gobierno no atiende la demanda del pueblo boliviano", ha advertido Mitma.