Incineran viva a una mujer a la que dieron por muerta en el hospital

Durante la cremación alguien intentó sacar a Rachna de la pira funeraria porque creía que estaba viva. Un examen post-mortem aseguró que había "partículas carbonizadas en su tráquea y pulmones", que no habrían estado presentes si no hubiera estado respirando. Según publica Indianexpress.com, dos médicos que trabajaron juntos en el caso sostienen que la causa de la muerte no era una infección pulmonar sino un "shock causado por quemarse vivo".

El hospital Sharda, en Greater Noida, en el estado de Uttar Pradesh, al norte de la India, se mantiene en su diagnóstico inicial, que Rachna Sisodia murió de "una infección pulmonar y posterior paro cardiorrespiratorio".

La familia de la joven acusa al marido Devesh Chaudhary, de 23 años, y a otros 11 hombres más de agredirla sexualmente y matarla. La policía los busca para tomarles declaración. El marido ha afirmado que la familia de la joven sólo tiene interés en quedarse con sus propiedades.