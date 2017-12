Un juez rechaza una demanda contra Trump por aceptar pagos de gobiernos extranjeros a través de sus negocios

El juez de distrito de Estados Unidos George B. Daniels ha rechazado este jueves una demanda contra el presidente estadounidense, Donald Trump, por haber aceptado presuntamente pagos de gobiernos extranjeros a través de sus diversos negocios.

El juez ha considerado que los demandantes no han podido demostrar que sufrieran pérdidas económicas debido a las acciones de Trump. Asimismo, ha indicado que su "riqueza y fama" ya era notoria antes de acceder a la Presidencia, según ha recogido el diario 'The New York Times'.