El relator de la ONU para la tortura denuncia que se siguen cometiendo abusos en Guantánamo

El relator especial de la ONU para la tortura, Nils Melzer, ha instado a Estados Unidos a poner fin a la "impunidad" y procesar a las autoridades responsables de abusos y ha denunciado que la base militar de Guantánamo, en Cuba, sigue siendo escenario de prácticas reprobables contra los reos.

"Además de los efectos a largo plazo de la tortura anterior, se seguirían utilizando contra él ruidos y vibraciones, lo que ha dado como resultado constantes privaciones de sueño y desórdenes físicos y mentales, por los cuales (Al Baluchi) no recibe la atención médica adecuada", ha criticado el relator en un comunicado.

"Los perpetradores y políticos responsables de años de horribles abusos no han sido llevados ante la Justicia y las víctimas no han recibido ninguna compensación o rehabilitación", ha lamentado el relator, que ve en esta inacción no sólo "una clara violación de la Convención contra la Tortura", sino también un "peligroso mensaje de complacencia e impunidad".