Más de 70.000 niños, en riesgo de muerte por los altos niveles de malnutrición en Kenia

Alrededor de 73.000 niños sufren malnutrición en Kenia y se encuentran en riesgo de morir a causa del hambre, a menos que se les dote de ayuda inmediata, según revela un estudio sobre nutrición realizado en conjunto por las autoridades sanitaria del país, el Fondeo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y nueve ONG.

"La falta de alimento ha dejado en una situación peligrosa a cientos de familias y niños, incluyendo a los menores de cinco años, que son los más vulnerables, a embarazadas y a mujeres en pleno periodo de lactancia", ha asegurado Francis Woods, director interino de Save the Children en Kenia.

Woods ha explicado que "las familias de los lugares más afectados han perdido su ganado, del que muchas dependen para sobrevivir, obtener comida y leche". "Ahora la mayoría vive con un máximo de una comida al día", ha señalado el responsable de Save The Children.

La investigación conjunta revela que, pese a que el Gobierno ha transferido fondos para resolver esta crisis alimentaria, muchos hogares no consiguen cubrir sus necesidades nutricionales. Según un análisis sobre el régimen alimentario de Turkana realizado por Save The Children y UNICEF, incluso hay familias "en mejores circunstancias" que dentro de poco no podrán ingerir tres comidas al día.