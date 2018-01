Los diez secretos revelados en “Fuego y furia” que enfurecen a Trump

TRUMP NO QUERÍA GANAR LAS ELECCIONES

La revelación que más polémicas ha desatado es que Trump, en realidad, no quería llegar a ser presidente de los Estados Unidos. Trump sin embargo, quería aprovechar su participación , y derrota , para fortalecer su marca y así ganar más dinero y ser más conocido .

Pero la pareja también habría hecho otro trato: si surgiera la oportunidad, Ivanka sería la que se presentaría a las elecciones., según el autor, citado por New York Magazine

Además, en el libro también se cuenta que Sam Nunberg , un exasistente de campaña de Trump, intentó darle una lección sobre la Constitución pero no consiguió llegar a la Cuarta Enmienda sin que éste se aburriera.

El autor del libro afirma que nadie, ni sus amigos, ni consejeros, ni subordinados respetan a Trump. Muchos le llaman “tonto” o “idiota”, entre otras cosas peores, según recoge The New York Times

Ya que Trump no quería ser presidente, tal y como afirma Wolff, es normal que el mandatario no disfrutara el día de su investidura. Además, algunas de las estrellas más conocidas no acudieron al acto y ese día el mandatario había discutido con su mujer, Melania .