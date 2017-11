El senador demócrata Al Franken pide perdón por "hacer sentir mal a algunas mujeres" y dice sentirse "fatal"

El senador demócrata por el estado de Minnesota Al Franken ha pedido perdón este viernes por "hacer sentir mal a algunas mujeres" y ha asegurado que se "siente fatal" por ello tras ser acusado de abusos sexuales en el marco de una polémica que afecta ya a varios políticos estadounidenses.

"Me siento fatal por haber hecho sentir mal a algunas mujeres y por eso me disculpo. Me gustaría asegurarme de que no vuelve a suceder nunca", ha aclarado.