Un senador republicano presente en la reunión asegura ahora que Trump no utilizó la expresión "países de mierda"

Un senador republicano presente en la última reunión sobre inmigración celebrada en la Casa Blanca ha asegurado este domingo que el presidente, Donald Trump, no utilizó la expresión "países de mierda" para referirse a Haití y los países africanos.

El senador David Perdue ha dicho que el mandatario "no usó esa palabra", acusando al demócrata Richard J. Durbin de "malinterpretar" las declaraciones de Trump, según ha informado el diario local 'The New York Times'.