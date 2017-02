Una mujer que conducía con las piernas, septuplicaba la tasa de alcoholemia

Louise Cassidy ha sido cazada por la policía mientras estaba conduciendo con las piernas por una carretera en Escocia. Cuando los agentes de la policía la pararon, la mujer septuplicaba la tasa de alcholemia. Durante tres años no podrá conducir y tendrá que realizar 240 horas de trabajos sociales.

Louise Cassidy fue encontrada por la policia escocesa conduciendo con las piernas por la M90. Cuando la policía le dio el alto, la mujer no podía caminar en línea recta debido a su estado de embriaguez. En el juicio, la mujer de 32 años se declaró culpable cuando fue consciente de las pruebas que le incurrían un delito.

En la prueba de alcoholemia que le realizaron, Cassidy tenía 140 microgramos de alcohol en 100 mililitros de sangre, cuando el límite legal en Escocia es de 22, según informa Metro.

El abogado de la defensa dijo que la única explicación para que la acusada estuviera conduciendo por la M90 en dirección contraria es que estuviera tan ebria que no tuviera ni idea de por dónde iba. Pese a la gravedad de los delitos, Cassidy no ha entrado en prisión, aunque no podrá conducir durante tres años y tiene que realizar 240 horas de trabajos comunitarios.