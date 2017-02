El líder socialdemócrata dice que no hay razón para que dimita el Gobierno y critica a los manifestantes

El ministro de Justicia decidirá si dimite después de hablar con el primer ministro

Liviu Dragnea, el líder del gubernamental Partido Social Demócrata de Rumanía (PSD) y una de las personas que habría salido beneficiada por el polémico decreto del Gobierno que eliminaba delitos de corrupción, ha asegurado este lunes que no hay motivos para que el Ejecutivo dimita y que los manifestantes solo buscan la caída del Gabinete, según ha informado el diario digital Romania Journal.

Tras una reunión con parlamentarios del PSD, Dragnea ha dicho que todos los socialdemócratas siguen respaldando al Ejecutivo del primer ministro, Sorin Grindeanu, y que no hay razón para que el Gobierno presente su dimisión, tras la polémica por el decreto que se ha visto obligado a retirar y que pretendía suprimir los delitos de corrupción que causen un perjuicio de menos de 200.000 lei (unos 44.000 euros).

"Hemos tenido una reunión con los grupos, los grupos han expresado su apoyo inequívoco al Gobierno de Grindeanu", ha asegurado Dragnea, que lidera el partido gubernamental y que no pudo ser primer ministro porque fue condenado en 2015 por falsificar papeletas en un referéndum para cesar al presidente del país.

"Veremos qué pasa en los próximos días, el Gobierno no tiene motivos para dimitir", ha asegurado Dragnea, antes de preguntarse cómo se gestionará el descontento si continúan las manifestaciones contra el Ejecutivo. "Reitero lo que había dicho antes. Creo que el debate es necesario, no necesariamente tiene que ser en el Parlamento, puede que la Academia acepte tomar parte, que se involucren expertos extranjeros, asociaciones de magistrados y otros especialistas pero no creo que un análisis así sea incorrecto. Se necesita un debate, desde luego, para tener argumentos y no gritos", ha considerado Dragnea.

El líder de los socialdemócratas rumanos ha hecho un llamamiento a la calma a los manifestantes y ha censurado los incidentes violentos registrados en las marchas. "La pasada noche, un grupo de personas insatisfechas se concentraron frente al Palacio (presidencial) de Cotroceni y podría crearse una bola de nieve", ha advertido.

El líder del partido gubernamental rumano ha subrayado que los manifestantes tienen como "objetivo" al PSD y que ese el mismo objetivo que tiene el presidente del país, Klaus Iohannis, al que ha acusado de querer hacerse con "todo el poder en Rumanía".

Tras las protestas de los últimos días, el PSD ha convocado para este lunes en las ciudades de Vaslui y Pitesti sendas marchas para mostrar el apoyo al Gobierno rumano y el rechazo al presidente del país, Klaus Iohannis, que expresó la semana pasada su respaldo a las protestas contra el Ejecutivo.

NUEVA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL

El ministro de Justicia rumano, Florin Iordache, ha anunciado este lunes que publicará un proyecto de ley de reforma de Código Penal para que sea debatido y que algunos artículos sean modificados en virtud del criterio fijado por el Tribunal Constitucional.

Tras asegurar que hace falta una legislación de emergencia, el ministro ha dicho que, cuando terminen los debates parlamentarios sobre el presupuesto y la moción de censura presentada por la oposición, hablará con el primer ministro sobre su posible dimisión. "Anunciaré mi decisión tras las conversaciones", ha señalado.

El ministro de Justicia ha dicho que asume el proyecto de ley de reforma del Código Penal tal y como le llega para el debate público y ha asegurado que "la emergencia está justificada" porque "hay muchos artículos constitucionales".

El primer ministro rumano dijo el domingo que pedirá la dimisión de su ministro de Justicia esta semana por la mala comunicación que tuvieron en los últimos días y justificó su continuidad para que el Parlamento pudiera votar los presupuestos.