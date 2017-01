El hermano del sospechoso del tiroteo en el aeropuerto de Florida culpa al gobierno

Bryan Santiago Ruiz, el hermano del principal sospechoso del tiroteo en el aeropuerto de Florida, culpa al gobierno de Estados Unidos de lo ocurrido, por no haber proporcionado ayuda a su hermano a pesar de que el FBI estaba al corriente de su estado mental. "Él me hablaba de lo que sentía, que escuchaba voces, que lo estaban persiguiendo, que la CIA le mostraba vídeos para que cometiera actos terroristas", asegura Bryan Santiago. "Le dije que pidiera ayuda, que fuera a la iglesia". Finalmente Esteban Santiago contó lo que le pasaba a agentes del FBI de Alaska, pero no recibió ningún tipo de ayuda. "El fallo fue de ellos, porque hay personas que nunca han ido al gobierno a pedir ayuda y cometen una barbarie como esta, y luego cuando lo evalúan los psicólogos entienden que no está bien de la mente, qué más que una persona que fue de antemano a explicar la situación, ellos sabían que algo iba a pasar".